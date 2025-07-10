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        'Change' yöntemiyle, 15 milyon TL'lik vurgun;10 gözaltı

        KONYA'da polis ekiplerinin, ağır hasarlı araçların şasi numaraları 'Change' yöntemiyle değiştirilip 15 milyon TL vurgun yapan suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 11:21 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:25
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        'Change' yöntemiyle, 15 milyon TL'lik vurgun;10 gözaltı
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        KONYA’da polis ekiplerinin, ağır hasarlı araçların şasi numaraları 'Change' yöntemiyle değiştirilip 15 milyon TL vurgun yapan suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

        Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, deprem bölgesinde, trafik kazasında ve yangın sonrası ağır hasar alan araçların şasi numaralarının 'Change' yöntemiyle değiştirilip, satıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine araştırma yapan polis, ağır hasarlı araçlara ait şasi ve motor numarası bilgilerinin çalıntı, yakalamalı, hacizli veya gümrük kaçağı olarak aranan araçlarla değiştirilip, satışının yapıldığını saptadı.

        15 MİLYON TL'LİK VURGUN

        Polis, suç örgütü üyelerinin kimlik ve adreslerini belirledikten sonra Konya merkezli Isparta, Niğde, Balıkesir, Karaman, Mersin, İzmir, Çorum, İstanbul, Kahramanmaraş, Adana ve Ankara'da düzenlediği operasyonda 23 araca el konuldu. Araçlarda yapılan incelemelerde 17 aracın gümrük kaçağı, 4'ünün çalıntı, 2'sinin de yakalamalı ve hacizli olduğu belirlendi. Ele geçirilen araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon TL olduğu tespit edildi. ‘Change’ yapılan araçlardan elde edilen gelirler MASAK tarafından takibe alındı. MASAK raporuna göre, şüpheliler arasında yaklaşık 3 milyon TL tutarında para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi.

        Operasyonlarda Konya’da 9, Karaman’ın Ermenek ilçesinde ise 1 kişi, olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 av tüfeği ve 33 adet kartuş, 12 tescilsiz plaka, çok sayıda araç satış sözleşmesi ve vekaletname ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 4'ü de yurt dışı yasağı konularak adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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