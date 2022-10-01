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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Konya'da konuştu:

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Konya'da konuştu:

KONYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Vakit kaybetmeden inşallah arsalarımızı illerde belirlemek suretiyle gerek kira noktasında gerek konut fiyatlarının düşme noktasındaki bu kararlı adımımızı, 81 ilimizde 622 ilçemizde atmış olacağız." dedi.

Kurum, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Konya'nın Ereğli ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

İlçe merkezinde esnafla da görüşen Kurum, vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Kurum, Ereğli Belediyesi ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi Ereğli Hizmet Binası'nda muhtarlarla bir araya geldi.

Buradaki programın ardından Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, babaocağında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Konya'nın 7 ilçesine doğal gaz müjdesi

Kurum, İstanbul'da düzenlenen programda, Konya'nın geleceği için önemli kararlar aldıklarını ifade ederek, "Konya'nın 7 ilçesine daha 2023 yılında doğal gaz getiriyoruz. Bu kapsamda, nüfusumuzun yüzde 99'una doğal gaz verebilecek konuma gelmiş olduk. 4 ilçemize de inşallah 2023 sonrasında planlamak suretiyle en hızlı vatandaşlarımıza bu hizmeti götürmüş olacağız." diye konuştu.

Ereğli'nin geleceği için yürütülen projeleri yerinde görmek için ilçeye geldiğini anımsatan Kurum, kentin geleceği adına çok önemli projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini aktardı.

- 25 Ekim'de aynı anda 5 bin konutun temeli atılıyor

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini müjdelediğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin, emeklilerimizin, şehit ve gazi ailelerimizin, genç kardeşlerimizin kontenjanlarının olduğu ve rekor başvuru sayısına ulaştığımız projemizi de kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Burada Cumhurbaşkanımız, bir müjdeyi daha milletimizle paylaştı. Altyapısı hazırlanmış arsa sayısını 1 milyona çıkardı. 1 milyon konut yapılacak arsamızı, altyapısını, elektriğini, suyunu, yolunu yapmak suretiyle vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bize de vakit kaybetmeden inşallah arsalarımızı illerde belirlemek suretiyle gerek kira noktasında gerek konut fiyatlarının düşme noktasındaki bu kararlı adımımızı 81 ilimizde 622 ilçemizde atmış olacağız. 25 Ekim'de de aynı anda 5 bin konutluk temelimizi atıyor olacağız."

Konya'da da bu kapsamda 7 bin 655 konut ayırıldığını ifade eden Kurum, kentte 500 sanayi ve iş yeri olmak üzere 11 bin 390 konutluk arsa temini yapıldığını vurguladı.

- Projeye 5 milyonu aşkın başvuru gerçekleşti

Kurum, bir gazetecinin, muhalefetin sosyal konut projelerine yönelik eleştirisini hatırlatması üzerine, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 81 ilde 20 yıldır sosyal devlet anlayışıyla çalıştığını söyledi.

TOKİ'nin sadece konut yapmadığını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Konutun dışında yeşil alanlarıyla, parklarıyla, sosyal donatılarıyla 26 bin sosyal donatıyı da içinde yapmış bir kuruluştan bahsediyoruz. 20 yıllık süreçte 1 milyon 170 bin konutu yapmış, vatandaşına teslim etmiş bir kuruluştan bahsediyoruz. Bu iradeyi ortaya koyan da Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bütün dünyanın durduğu ve sosyal devlet anlayışının rafa kalktığı dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize 500 bin sosyal konut, 250 bin sosyal konut arsası ve 50 bin iş yerinden oluşan 800 bin bağımsız birimlik, 'ilk evim, ilk iş yerim' projesini sunmuştur. Milletimiz büyük bir teveccüh göstermiştir ve 5 milyonu aşkın başvuru karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız, konut yapılacak arsa sayısını da bir milyona çıkarma talimatı verdi. Inşallah onu da çalışıp milletimizle paylaşacağız."

- Konutlar 2 yıl içinde teslim edilecek

Kurum, bugüne kadar 1 milyon 170 bin konut yaptıklarını ve vatandaşa teslim ettiklerini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Onlar altılı masa etrafında gelecek kaygısı çekerken biz milletimize hizmet ediyoruz. 20 yıldır vatandaşımıza ne söz verdiysek o sözlerin hepsini tuttuk. Hastane dedik, yaptık. Havalimanı dedik, yaptık. Üniversiteler dedik, üniversiteleri yaptık. Köprülerimizi, yollarımızı, sanayi ve tarım alanlarımızı, Türkiye'nin bir ucundan bu ucuna baştan aşağı hemen hemen tüm alanlarda devrim niteliğindeki yatırımları yaptık. Bu yatırımları yapan, bu iradeyi ortaya koyan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onlar, bu iradenin neler yapabileceğini görmek istemiyorlar. Onlara hiçbir zaman kulak asmadık. Her zaman işimize odaklandık. Eserlerimizi yaptık ve eser siyasetini yaptık. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Nasıl 1 milyon 170 bin konut yapıldıysa söz verdiğimiz gibi bu sosyal konutlarımızı da 25 Ekim'de 5 bin konutun temelini atmak ve etaplar halinde konutlarımızı 2 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim etmek suretiyle onların mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız."

- "Vatandaşımıza söz verdiğimiz projeleri teslim edeceğiz"

AK Parti iktidarının seçim beyannamesinde yer verdiği ve açıkladığı tüm projeleri hayata geçirdiğine işaret eden Kurum, "100 bin sosyal konut projesi açıkladık, 95 bininin ihalesini yaptık. Diğerleriyle alakalı da yine baksınlar aynaya, ya muhalefet belediyelerinden kaynaklı ya da onların bağlı olduğu kuruluşların yapması gereken sorumlulukları yapmadığından kaynaklı problemler yaşıyoruz ama onları da yapacağız. Onlara rağmen, onlar istemese de bu projelerimizi yapacağız ve vatandaşımıza söz verdiğimiz gibi teslim edeceğiz." diye konuştu.



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