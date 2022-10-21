Belediye Başkanı Salih Akkaya muhtarlarla bir araya geldi

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KONYA (AA) - Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, muhtarlarla görüştü.

Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisi'nde muhtarlarla bir araya gelen Akkaya, muhtarlığın önemine dikkati çekerek, muhtarlığın halka hizmet zincirinin olmazsa olmaz halkası olduğunu söyledi

Yerel yönetimin ilk basamağı, devlet hizmetlerinin verildiği ilk basamağın muhtarlık olduğunu belirten Akkaya, "Halkımızın devlet hizmetleriyle buluştuğu, devleti temsil anlamındaki ilk kurumsal yapı muhtarlıktır. Muhtarlarımız bizlerin gözü, kulağı oluyor. Her yapılan güzel hizmette sizlerin de büyük bir emeği ve katkısı var. Bu anlamda sizlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Doğanhisar Kaymakamı ve Akşehir Kaymakam Vekili İslam Timur, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, MHP Akşehir İlçe Başkan Vekili Murat Yıldız ve çok sayıda muhtar katıldı.





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