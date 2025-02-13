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        Entegre tesisinde 12 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        KONYA'da bir et ve süt entegre tesisinde 12 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 17:37 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:40
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        Entegre tesisinde 12 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        KONYA’da bir et ve süt entegre tesisinde 12 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 13.30 sıralarında Kaşınhanı Yeni Mahallesi Sardunya Sokak'taki bir et ve süt entegre tesisinde meydana geldi. Tesiste çalışan işçiler rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Tesislere gelen sağlık ekibi 16 kişiye müdahale etti. İşçilerden 12'si zehirlenme şüphesiyle Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye aldı. İşçilerin gübre ve tarım ilacı yapımında kullanılan amonyaktan zehirlendiği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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