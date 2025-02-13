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        Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da Berat Kandili idrak edildi

        Berat Kandili dolayısıyla Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'daki camilerde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 20:46 Güncelleme: 13.02.2025 - 20:52
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        Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da Berat Kandili idrak edildi
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        Berat Kandili dolayısıyla Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'daki camilerde program düzenlendi.

        Konya'da müminler, İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi.

        Camilerde saf tutan cemaat, namaz kılıp dua etti.

        Cemaat, Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi ile Kapu, Hacıveyiszade, Selimiye, Şerafettin, Aziziye başta olmak üzere tüm camilerde kandilin manevi atmosferini yaşadı.

        Mevlana Meydanı'nda toplanan çocuklar da edilen dualara eşlik etti.

        Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da da Berat Kandili idrak edildi.

        Kentlerde camiler önünde insanlara ikramlarda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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