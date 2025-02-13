Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da Berat Kandili idrak edildi

Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da da Berat Kandili idrak edildi.

Mevlana Meydanı'nda toplanan çocuklar da edilen dualara eşlik etti.

Cemaat, Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi ile Kapu, Hacıveyiszade, Selimiye, Şerafettin, Aziziye başta olmak üzere tüm camilerde kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Berat Kandili dolayısıyla Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'daki camilerde program düzenlendi.

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