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        Seydişehir'de OSB toplantısı yapıldı

        Seydişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:00 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:03
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        Seydişehir'de OSB toplantısı yapıldı
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        Seydişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Cevdet Bakkal, kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, sanayi bölgesinin ilçe ekonomisine katkısını artırmak ve yatırımcıların karşılaştığı sorunları çözmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

        Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da OSB'nin gelişimi için yerel yönetim olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

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        Galeri

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