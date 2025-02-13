Seydişehir'de OSB toplantısı yapıldı

Seydişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Cevdet Bakkal, kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, sanayi bölgesinin ilçe ekonomisine katkısını artırmak ve yatırımcıların karşılaştığı sorunları çözmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da OSB'nin gelişimi için yerel yönetim olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.