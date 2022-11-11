Beyşehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Beyşehir'de yükseköğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için "Askıda giysi" uygulaması başlatıldı.

Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Abdullah Karaman, fakültede düzenlenen tanıtım programında, "Fırıncı bir babanın oğluyum. Babamı çok küçük yaşta kaybettim. Zor şartlar altında okumanın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Bu yüzden bu projenin öneminin farkındayım ve emeği geçen tüm akademik ve idari personele teşekkürü bir borç bilirim." diye konuştu.

Karaman, özellikle kış döneminde olumsuz hava koşullarıyla birlikte giyim eşyası ihtiyacı artan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, öğretim elemanları ve idari personelin destekleriyle hayata geçirilen projede, ihtiyaç sahibi öğrencilerin ücret ödemeden kıyafet sahibi olmalarının sağlanacağını söyledi.

- Diyabet farkındalığı için yürüyüş

Dünya Diyabet Günü, Beyşehir’de de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Beyşehir Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Devlet Hastanesi tarafından diyabet günü kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Etkinlik çerçevesinde, anıt alanında başlayan yürüyüş Vuslat Parkı'ndaki festival alanında sona erdi.

Yürüyüşte katılımcılar diyabet hastalığına yönelik farkındalık içeriği oluşturan pankart ve dövizler taşıdı.

- Beyşehir'e ağız ve diş sağlığı merkezi girişimleri

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, ilçe teşkilatında gazetecilere, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ve ilçe teşkilat mensuplarıyla Ankara'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldiklerini söyledi.



Elkin, "Beyşehir’imize bir ağız ve diş sağlığı merkezi kazandırma noktasında ciddi bir efor sarf ettik. Ciddi görüşmeler gerçekleştirdik. Sağ olsun, aynı zamanda hemşehrimiz olan Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim bu talebimize, isteğimize olumsuz bir cevap vermedi, olumlu olarak gördü. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah ağız ve diş sağlığı merkezini de Beyşehir'imize kazandırmış olacağız." diye konuştu.

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