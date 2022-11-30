Darbedilen kadını kurtarmaya çalışan antrenörü öldüren sanıklar hakkında müebbet istemi

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KONYA (AA) - Konya'da darbedilen kadını kurtarmaya çalışan boks antrenörünü bıçakla öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan iki sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Fatih Özçiftçi ve Yaşar Karadeniz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanıklar, son savunmalarını mahkeme huzurunda yapmak istediklerini ifade etti.

İddia makamının duruşmada açıkladığı mütalaasında, sanıkların A.E'yi darbettikleri sırada kendilerine müdahale etmek isteyen maktul Orhan Çumralıgil ve Dündar K'ye müdahaleleri nedeniyle duydukları öfke üzerine her ikisini de öldürme kastıyla hareket ettikleri belirtildi.

Sanıkların, Çumralıgil ve Dündar K'nin hayati organlarının bulunduğu vücut bölgelerini hedef aldıkları kaydedilen mütalaada, şu ifadelere yer verildi:

"Sanıkların, maktul Orhan'ın vücuduna 4, katılan Dündar'ın vücuduna bir kez vurdukları bıçak darbeleri sonucu Orhan'ın aynı gün hayatını kaybetmesi ve Dündar'ın da hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanması, olay yerinde bulunanların müdahale etmemeleri halinde sanıkların eylemlerine devam ederek Dündar'ın da ölümüne neden olabilecek olmaları hususları birlikte değerlendirildiğinde, sanıkların birlikte hareket ederek maktul Orhan Çumralıgil'e karşı 'kasten öldürme' eylemini gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır."

Sanıkların, Orhan Çumralıgil'e karşı işledikleri eylemleri nedeniyle "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle, Dündar K'ye karşı da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve sonraki celsede mahkeme salonunda hazır edilmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Arafat Sokak'ta 27 Mayıs 2021'de apartmanın girişinde alkollü oldukları öne sürülen Fatih Özçiftçi (28) ve Yaşar Karadeniz (29) ile darbettikleri kadına yardım etmeye çalışan Dündar K. (42) ve Orhan Çumralıgil (35) arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Dündar K. ile Orhan Çumralıgil bıçaklanmıştı.

Hastaneye kaldırılan Çumralıgil kurtarılamamış, şüpheliler tutuklanmıştı.

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