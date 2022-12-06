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KONYA (AA) - Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli personeli ziyaret etti.

İnal, Konya Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Ay, Komisyon Üyesi Ali Ekmekçioğlu ve Başsavcı Vekili Ali Eğri ile Konya Adliyesi'ndeki engelli personelle bir araya geldi.

Yapılan toplantıda, adliyedeki engelli çalışanların ihtiyaçları, yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantının ardından İnal ve Ay, günün anısına engelli personellere gül takdim ederek fotoğraf çektirdi.

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