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Konya'da PTS ve EDS, trafik kazalarındaki ölümleri yüzde 50 azalttı

AA

Konya'da PTS ve EDS, trafik kazalarındaki ölümleri yüzde 50 azalttı

KONYA (AA) - Konya'da, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile kentin stratejik noktalarında oluşturulan koridorlar sayesinde, trafik kazalarının önemli oranda azaldığı belirtildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca kurulan PTS-EDS sistemleri sayesinde kaza oranları düşerken trafikte can güvenliğinin arttığı vurgulandı.

Güvenli ulaşımı daha üst noktaya taşıyan PTS-EDS sistemlerinin şehrin birçok noktasında kurulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Konya'da karayolu kullanıcılarının can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını oluşturarak kural ihlalinde bulunan veya suça karışan araçları tespit etmek amacıyla kurulan PTS-EDS Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri, Konya merkez ile Karapınar, Ereğli, Kadınhanı, Ilgın, Akşehir ve Kulu arasında denetimlerine devam ederken Konya ile Beyşehir ve Seydişehir arasında da devreye girdi. Şehirlerarası yollarda PTS-EDS noktaları devreye girdikten sonra meydana gelen kazalarda yüzde 10'luk bir azalış gözlemlenirken, yaralı sayısında yüzde 27'lik azalış gözlemlendi. Ölümlü kazalarda ve bu kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 50'lik bir azalış görülmesi kurulan sistemlerin ne kadar hayati bir önem taşıdığını gözler önüne serdi."

Konya'da şehir içinde EDS'nin ilk kez Yeni İstanbul Caddesi'nde kurulduğu hatırlatılan açıklamada, 2018'in mayıs ayında 12 yaralanmalı kaza meydana gelirken EDS faaliyete girdikten sonra 2019'un aynı ayında 7 yaralanmalı kaza olduğu, yaralamalı kazalarda yüzde 42'lik azalma kaydedildiği belirtildi. Aynı caddede 2022'de 4 yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken hiç ölümlü kazanın olmadığı vurgulandı.

Ortalama hız koridorlarının kurulu olduğu alanlarda 2022'de ölümlü trafik kazalarında yüzde 64 azalış olduğu, araç hızları ortalamasının da 94 kilometreden 65 kilometreye inerek hız ihlallerinin yüzde 1'in altına kadar gerilediği ifade edildi.

Açıklamada, trafikten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Emniyet Müdürü Ramazan Bozcayüce önderliğinde, Konya esnaf odaları başkanlarına şehirdeki EDS'nin tanıtıldığı ifade edildi.

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