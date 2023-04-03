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Tümör ağrısından Konya'daki ameliyatla kurtuldu

AA

Tümör ağrısından Konya'daki ameliyatla kurtuldu

KONYA (AA) - ZEHRA MELEK ÇAT - Böbrek tümörünün omurga ve kuyruk sokumuna yayılmasıyla yatağa bağımlı hale gelen ve aynı pozisyonda 10 dakikadan fazla kalamayan 77 yaşındaki Nuriye Şahin, Konya'da geçirdiği ameliyatlardan sonra ağrılarından kurtularak taburcu edildi.

Ankara'da yaşayan Nuriye Şahin, 2015'te böbrek tümörü nedeniyle ameliyat edildi ve sol böbreği alındı. 2020'de ise tümörün omurga ve kuyruk sokumuna sıçradığını öğrenen Şahin'in çocukları Harun ve Osman Şahin, Konya'daki Medova Hastanesi Beyin Sinir Cerrahı Prof. Dr. Erdal Kalkan'a başvurdu.

Zamanla yatağa bağımlı hale gelen Şahin, Prof. Dr. Kalkan ve ekibi tarafından geçen yıl omurgasındaki tümörden, yaklaşık 10 ay sonra da kuyruk sokumundaki tümörden kurtarıldı. Yatağa bağımlı halde Konya'ya getirilen kadın, ameliyatlardan sonra ağrıları dinmiş halde, tekerlekli sandalyede taburcu edildi.

Kalkan, AA muhabirine, Nuriye Şahin'in yaklaşık 10 ay önce bacaklarının tutmaması, idrar yapamama şikayetleriyle yatağa bağlı halde kendilerine getirildiğini anlattı.

Hastanın yaklaşık 8 yıldır böbrek tümörüyle mücadele ettiğini, bu tümörün çeşitli yerlere metastaz yaptığını dile getiren Kalkan, "Böbrek tümörleri vücudun başka yerlerine atlama ihtimali çok yüksek olan tümörlerdir." dedi.

Kalkan, hastanın omurgasındaki tümör nedeniyle yürüyemediğini, ayağa kalkamadığını, kuyruk sokumundaki tümör nedeniyle de idrar problemi yaşadığını belirtti.

Geçen yıl mayıs ayında hastanın omurgasına sıçrayan tümörü çıkardıklarını dile getiren Kalkan, şunları kaydetti:

"Hastanın oturmasını sağladık. Ameliyattan sonra hasta aynı bölgeye radyoterapi aldı, fizik tedavi gördü. Ancak kuyruk sokumundaki tümör devam ediyordu. Bu tümörler oldukça nadir ancak son derece sıkıntılı klinik süreçler veren tümör tipleridir. Bu tümörün yeri leğen kemiği ve kuyruk sokumu arasında olan üçgen şeklinde bir kemikteydi. Burası son derece vaskülerdir, yani son derece damardan zengin, büyük abdest ve mesaneyle üreter dediğimiz böbrekten gelen, idrar boşaltan yapıyla alakalı. Buradan bu tümörü çıkartmak zordur, çoğunlukla bu ameliyattan kaçınılır."

Kalkan, hasta yakınlarını gerekli riskler konusunda bilgilendirdiğini ve hastanın idrar sorunları yaşamaya devam edeceğini ancak ağrılarının dineceğini anlatarak ameliyata karar verdiklerini söyledi.

Ameliyattan 1 gün önce, ameliyat sırasında kanamayı en aza indirebilmek için gelişimsel nöroradyoloji bölümü tarafından tümöre giden damarların tıkandığını anlatan Kalkan, şöyle devam etti:

"Ameliyatta cerrahi onkoloji uzmanı, önden tümöre giden damarları tekrar bağladı, tümörle rektumu ayırdı. Oldukça zor bir tümörü çıkardık. Bu hastanın rehabilitasyon sırasında tekerlekli sandalyeye oturarak da olsa hayatını idame ettirebilmesi için bir işlem gerekliydi. Hastamız 1 gün yoğun bakımda kaldı. Normal odamıza aldık, Genel durumu son derece iyi."

- "Önce Allah'a sonra Erdal hocamıza ve ekibine güvendik"

Harun Şahin, annesinin 2015'ten bu yana zamanla kötüleştiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Annemin 2015'te sol böbreği alındı. 2020'de kuyruk sokumu tarafında kötü huylu bir tümör olduğu söylendi. Çok doktor araştırdık. Doktorlar bu tümörün çok kanamalı bir bölgede olduğunu ve annemin yaşı itibarıyla alamayacaklarını söyledi. Araştırmalarımız sonucunda Erdal Kalkan hocamızı bulduk. Hocamız, 2022'de sırt omurundaki tümörü aldı. Sonrasında bu yıl da kuyruk sokumu tarafındakini aldı. Erdal hoca ve ekibi 11 saat süren bir operasyonla tümörü çıkardı."

Nuriye Şahin de "Ameliyatları olmadan önce 10 dakika bir tarafa 10 dakika diğer tarafa dönüyordum. Çocukları hiç durdurmuyordum. Şimdi çok iyiyim, Allah'a şükür." ifadesini kullandı.

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