Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Tohum ve Bitki Sağlığı Kliniği açıldı Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesindeki Tohum ve Bitki Sağlığı Kliniği hizmete girdi.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesindeki Tohum ve Bitki Sağlığı Kliniği hizmete girdi.

Üniversitenin konferans salonundaki açılış töreninde konuşan kliniğin kurucusu Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Hastalıkları Uzmanı, Tarım ve İklim Değişiklikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kubilay Kurtuluş Baştaş, bitki sağlığının, sürdürülebilir tarım ve ormancılığın yanında biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunmasının küresel bir önem arz ettiğini söyledi.

Tarımsal ürünlerin gıda güvenliğine uygun ve kaliteli şekilde üretiminde bitki sağlığının hayati bir rol oynadığını aktaran Baştaş, "Bitkileri, etkin ve zararlı hastalıklardan koruyacak şekilde, çevre ve insan sağlığını olumsuz olarak en aza indirebilecek teknolojilere sahip olmak zorundayız. Ülkemizdeki bir üniversite bünyesinde, tüm bu kapsamları içerecek şekilde tohumdan bitkinin gelişimine, hasattan hasat sonrasındaki bütün sorunları ele alabilecek ilk ve tek klinik oluşturulmuştur." ifadesini kullandı.

Baştaş, kliniğin önemli düzeyde AR-GE potansiyeline sahip olacağını dile getirdi.

İklim değişikliğinin tarımının en önemli sorunlarından birisi olduğuna dikkati çeken Baştaş, şöyle devam etti:

"Küresel ısınmaya bağlı oluşan sıcaklık artışı nedeniyle meydana gelen kuraklık sorunları giderek artmaktadır. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda tarımsal yapımızı farklı yönlerde değiştirmemiz ve bununla ilgili yeni teknolojileri geliştirmemiz gerekmektedir. Akıllı tarım uygulamaları, derin öğrenme, yapay zeka uygulamaları ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik özel tekniklerin kullanımı gereklidir. İşte laboratuvarımız ve kliniğimizde bunlar için özel araştırmalar gerçekleştirecek."

Baştaş, kliniğin, bölgede ve Türkiye genelinde, farklı bitkilerde büyük sorunlar oluşturan hastalık etmenlerinin durumunun belirlenmesini, tohumluk materyallerde bulunan patojenlerin tespit edilerek uygun mücadele tekniklerinin geliştirilmesini amaçladığını kaydetti.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu ise kliniğin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bitkideki her türlü hastalığı araştırmak, çiftçinin uğraştığı hastalıklara çözüm bulmak için açılan bu klinik sayesinde umuyorum ki sorunları çözebiliriz. İnşallah bu çalışmalarla üniversitemiz daha da ileriye gider." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kliniğin açılışı kurdele kesilerek yapıldı. Erkoyuncu, kliniği gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Programa, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.