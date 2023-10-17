Alaeddin Camisi'nde saygı nöbeti el değiştirdi Alaeddin Cami Sultanlar Türbesi'nde her cuma namazı sonrası yapılan saygı nöbetini bundan sonra Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler icra edecek.

Alaeddin Cami Sultanlar Türbesi'nde her cuma namazı sonrası yapılan saygı nöbetini bundan sonra Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler icra edecek.

Konya'da Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat’ın ismini taşıyan 800 yıllık tarihi Alaeddin Camisi'nin avlusunda 8 Selçuklu Sultanının kabri yer alıyor.

Avludaki türbe önünde her hafta cuma günleri, cuma namazı sonrası 13:30-14:30 saatlerinde "Sultanlar Türbesi Saygı Nöbeti" icra ediliyor.

Daha önce belediye çalışanlarının yaptığı saygı nöbetini, 2022'den beri Konya Hava Savunma Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler gerçekleştiriliyor.

Bu haftaki "Sultanlar Türbesi Saygı Nöbeti" ise Konya Hava Savunma Tugay Komutanlığı'ndan devralan, Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler icra etti.

Nöbetin bundan sonra da her hafta bu şekilde icra edilmeye devam edileceği öğrenildi.

Komutanların gözetiminde marş eşliğinde türbe önüne gelen askeri birlik, nöbeti tekmille devraldıktan sonra göndere sancak çekip, nöbet değişim fermanını okuyor.