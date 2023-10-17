Belediyeden çiftçiye Macar fiği ve korunga tohumu desteği Konya Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkta kaba yem açığının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla 31 ilçeden daha önce başvuruları alınan çiftçilere yüzde 50 hibe destekli Macar fiği ve korunga desteğinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkta kaba yem açığının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla 31 ilçeden daha önce başvuruları alınan çiftçilere yüzde 50 hibe destekli Macar fiği ve korunga desteğinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılından bu yana yürütülen tarım projesi kapsamında hayvancılıkla uğraşan üreticilere önemli destekler sağladıklarını ifade etti.

Açıklamasında kırsalda yaşayan üreticilerin gelirini ve refah seviyesini artırmayı Konya modeli belediyecilik anlayışının en önemli parçası haline getirdiklerini aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda projemizin başlangıcından bugüne kadar 240 tonu bu yıl olmak üzere 27 milyon lira değerinde toplamda bin ton Macar fiği ve korunga tohumu desteğinde bulunduk. Bu sayede 1154 mahallemizde 5 bin çiftçimizin destekten faydalanmasını sağladık. Verimli hayvancılık ve hayvansal üretimde girdi maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olmak amacıyla yaptığımız bu desteklemelerle üreticimize ve milli ekonomimize katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Her zaman üreten, şehrimize ve ülkemize katkı sağlayan çitçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Dağıtılan tohumlarımızın çiftçilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Tohum desteğinden faydalanan çiftçiler de Altay'a teşekkür ederek, desteğin devam etmesini istediklerini ifade etti.

- Macar fiği ve korunga ile ekonomiye katkı sağlanıyor

Besicilikte önemli bir yer tutan Macar fiği, azot seviyesinde artış sağladığı toprağa da bir sonraki ekim de daha verimli hale getiriyor. Türkiye'nin her bölgesinde yetiştirilebilen Macar fiği, aynı zamanda toprağa bol miktarda organik madde bırakır.

Baklagiller familyasından çok yıllık bir yem bitkisi olan Korunga ile yaklaşık altı yıl hiç bozulmadan aynı tarladan ot alınabiliyor. Ayrıca Verimsiz, taşlık, meyilli arazilere kolayca ekilebilen korunga, ekonomiye, bitkisel ve hayvansal üretime de katma değer sağlıyor.