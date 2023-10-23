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        Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır gazetecilerle bir araya geldi

        Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yerel seçimlerde yeniden aday olacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 14:17 Güncelleme: 23.10.2023 - 14:48
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        Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır gazetecilerle bir araya geldi
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        Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yerel seçimlerde yeniden aday olacağını açıkladı.

        Bayındır, Karaburun Plajı'nda düzenlenen programda, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi, yapmak istediği proje ve hizmetleri anlattı.

        Yerel seçimlerde yeniden belediye başkanlığına aday olacağını belirten Bayındır, şöyle konuştu:

        "Yeni dönemde de belediye başkanı olarak memleketime bir kez daha hizmet etmek istiyorum. Ancak bu kez bağımsız aday olmayacağım. Ben Beyşehir'e hizmet etmeye talibim. Amacım, kafamdaki şehri inşa etmek. Beyşehir halkıma söz verdim, 15 Kasıma kadar bağımsız kalacağımı ilan ettim ve sözümü tuttum. Sonra yol haritamızı yine halkımla beraber belirleyeceğim. 40 yıldır siyasetin içindeyim. Bu süreçte çok güzel şeyler biriktirdik. Gönüller kazandık. Beyşehir'de sanayinin önünü açan Ali Akkanat ile büyük istihdam alanları oluşturduk. Eğitim noktasında üniversite kazandırdık. Kaderde 2024'te görev varsa yeni yatırımlarla yola devam edeceğiz. Bağımsız olarak değil, halkımızın istediği partinin çatısı altında aday olacağım. Biz hayal kurmadan, ayaklarımızı yere sağlam basarak hizmet etmeye devam edeceğiz."

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