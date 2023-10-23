Konya'da hukukçular, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurdu Her Yerde Adalet Platformu hukukçuları, Gazze'ye saldırıları dolayısıyla İsrail Devlet Başkanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı hakkında merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvuruda bulundu.

Her Yerde Adalet Platformu hukukçuları, Gazze'ye saldırıları dolayısıyla İsrail Devlet Başkanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı hakkında merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvuruda bulundu.

Platform temsilcileri Konya Cumhuriyet Başsavcılığına giderek, Adalet Bakanlığına iletilmek üzere UCM'ye internet ortamından ulaştırdıkları suç duyurusu dilekçesini sundu.

Platform Genel Başkanı Özkan Öztürk, Konya Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, Gazze'nin dünyanın en büyük açık hava hapishanesi konumuna getirildiğini söyledi.

Gazze'de İsrail devleti tarafından yaklaşık 17 yıldır soykırım yapıldığını, insanlık suçunun işlendiğini vurgulayan Öztürk, "Dünyadaki uluslararası sivil toplum kuruluşlarının, batılı insan hakları kuruluşlarının ya da her fırsatta insan hakları ve özgürlüklerden dem vuran batılı sivil toplum kuruluşlarının sessizliği bizi çok da enterese etmiyor. Bizi asıl enterese eden ve derin üzüntüye boğan, İslam ülkelerinin sessizliği. Roma statüsüyle kurulan ve Lahey’de merkezi bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesine başvuru yapma zorunluluğu hasıl oldu." diye konuştu.

Öztürk, bu kapsamda Mısır, Pakistan ve Ürdün barolarıyla da iletişime geçtiklerine değinerek, "Gerek bu hafta içerisinde, gerekse önümüzdeki günlerde ilgili ülkelerin ulusal manadaki çatı kuruluşlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuru yapmaları için harekete geçirme konusunda öncülük yaptık." ifadesini kullandı.

Gazze'de ve Batı Şeria'da gerçekleştirilen eylemlerin savaş suçu değil, insanlığa karşı işlenmiş suç olduğunu anlatan Öztürk, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda bir soykırım suçudur ve bu nedenle Birleşmiş Milletler bünyesinde imzalanan 'Soykırımla mücadele' sözleşmesinin 5. maddesi, çok konformist bir şekilde Siyonist rejim tarafından, bu uluslararası kanun maddeleri, insan hakları ağır bir şekilde ihlal ediliyor. Siyonist rejim elini kolunu sallayarak, konforlu alanlarında, konforlu bir şekilde, Gazze halkını, Müslüman kardeşlerimizi yok ediyor. Bu yok ediş sistematik bir yok ediş ve devlet politikası haline gelmiş bir yok ediş. Dolayısıyla biz bu kapsamda başvurularımızı yaptık. Uluslararası Ceza Mahkemesinin bu soruşturmayı yapma yetkisi var."

Sürecin takipçisi olacaklarını, mücadelelerine devam edeceklerini aktaran Öztürk, gerekirse yasal tepkilerini göstermek üzere Lahey'e de gitmeyi planladıklarını bildirdi.