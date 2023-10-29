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        Konya'da caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı

        Konya Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla caddeleri Türk bayraklarıyla süslendi, vatandaşlara ücretsiz bayrak dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 13:56 Güncelleme: 29.10.2023 - 13:59
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        Konya'da caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı
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        Konya Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla caddeleri Türk bayraklarıyla süslendi, vatandaşlara ücretsiz bayrak dağıtıldı.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyetin 100'üncü yılına kavuşmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Altay, Konya'nın cadde ve sokaklarına şanlı Türk bayraklarını astıklarını, Konyalılara da alışveriş merkezlerinde, tramvay ve otobüs duraklarında binlerce bayrak dağıttıklarını kaydetti.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Konya'da birçok etkinlik gerçekleştirildiğini bildiren Altay, "Konya’mızın caddelerini şanlı bayrağımızla süsledik. Hemşehrilerimize binlerce bayrak dağıtarak 100. yıl coşkularına, 29 Ekim sevinçlerine katkı sağladık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman ecdadımızı saygıyla ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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