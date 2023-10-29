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        Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, sosyal medya paylaşımı nedeniyle açığa alındı

        Konya'da sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle açığa alınan Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cumali Özince hakkında idari soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 23:18 Güncelleme: 29.10.2023 - 23:18
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        Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, sosyal medya paylaşımı nedeniyle açığa alındı
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        Konya'da sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle açığa alınan Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cumali Özince hakkında idari soruşturma başlatıldı.

        Edinilen bilgiye göre, Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevini yürüten Cumali Özince, sosyal medya hesabından "Hakkınızı helal edin, Osman Gazi, Orhan Gazi! Yedi düvelin birleşip yıkamadığı emanetinizin bugün son günü" paylaşımında bulundu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün paylaşımdan haberdar olması üzerine Özince hakkında Konya Valiliğine yazı gönderildi.

        Valilik kararı ile açığa alınan Cumali Özince hakkında idari soruşturma başlatıldı.

        Cumali Özince'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla ilgili olarak ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

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