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        Konya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 01:00 Güncelleme: 31.10.2023 - 01:00
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        Konya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 42 AGK 850 plakalı otomobil, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Zafer Sanayisi'nde seyir halindeyken sürücünün önüne çıkan başka bir araca çarpmamak için manevra yapması sonucu bir tırın park halindeki dorsesinin altına girdi.

        Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 1 kişi, ambulansla hastaneye sevk edildi.

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