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        "Karatay Yusuf Yiğit Aile Sağlık Merkezi" hizmete açıldı

        Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan "Yusuf Yiğit Aile Sağlığı Merkezi" hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 15:23 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:53
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        "Karatay Yusuf Yiğit Aile Sağlık Merkezi" hizmete açıldı
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        Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan "Yusuf Yiğit Aile Sağlığı Merkezi" hizmete girdi.

        Karatay Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın, "İlçemizin tamamında, tüm mahallerimizde her yaştan ve kesimden insanımızın faydalanabileceği tesisler inşa etmeye, Karatay'ımızın yaşam kalitesini artıran projeler üretmeye devam ediyoruz. Yusuf Yiğit Aile Sağlığı Merkezi’ni ilçemize kazandırarak, ülkemizin yaygın ve güçlü sağlık altyapısına bir katkı daha sunmuş oluyoruz." dediği belirtildi.

        Bilgilendirmede ayrıca, "Yusuf Yiğit Aile Sağlığı Merkezi'nde 100 metrekarelik alanda inşa edilen aile sağlığı merkezinde; 5 doktor odası, 5 hemşire odası, Gebe İzleme Odası, Aşı ve Bebek İzleme Odası, Tıbbi Müdahale Odası, Laboratuvar ve çok amaçlı bir salonun bulunduğu aktarıldı.

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