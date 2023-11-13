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        BEYSU kaynak suyunun üretim kapasitesi 5,5 katına çıkarılacak

        Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Doğanbey beldesinde faaliyet gösteren Beysu Kaynak Suyu A.Ş, üretim kapasitesi 5,5 buçuk katına çıkaracağı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 13:38 Güncelleme: 13.11.2023 - 13:47
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        BEYSU kaynak suyunun üretim kapasitesi 5,5 katına çıkarılacak
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        Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Doğanbey beldesinde faaliyet gösteren Beysu Kaynak Suyu A.Ş, üretim kapasitesi 5,5 buçuk katına çıkaracağı belirtildi.

        Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, Beyşehir’de bulunan Beysu Tesisleri’nde incelemelerde bulunmasının ardından, mevcut fabrikanın üretim kapasitesinin artırımı için önemli bir yatırıma başlandığı bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın yürütülen çalışmalar için şunları söylediği ifade edildi:

        "32 bin metrekare arsa üzerine 18 bin metrekare kapalı alan inşa ediyoruz. Mevcut kapasitemiz, bu fabrika tamamlandığında 5 buçuk katına çıkacak ve Beysu'yu Türkiye'nin en modern, en hijyenik tesislerinde üretmeye başlayacağız Türkiye'nin en modern, en hijyenik tesislerinde Beysu’yu üretmeye başlayacağız. Konya'nın önemli markalarından birisi olan Beysu, inşallah bundan sonra bölgemizin önemli markalarından birisi haline gelecek."

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