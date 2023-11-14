Beyşehir'deki gençlik kampından 1441 Beyşehirli öğrenci yararlandı

KONYAAA)- Konya’nın Beyşehir ilçesindeki okullarda öğrenim gören 1441 öğrenci, Beyşehir Gölü’nün Üstünler mevkiindeki Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı’na katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü uhdesinde Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen 10 gün süreli kamp programı sona erdi.

Günü birlik gerçekleştirilen kamplara Beyşehir'deki 18 farklı okuldan 728'i erkek, 713'ü kız öğrenci olmak üzere toplamda 1441 öğrenci katıldı.

Kamplara katılan öğrenciler tırmanma duvarı, macera parkuru, survivör parkuru, okçuluk, matrak, futbol, basketbol, voleybol ve çeşitli sokak oyunlarıyla eğlenirken, bilim tırına da ziyaret etme imkanı buldu.

Öğrencilerin kamp alanına taşınması, dönüş ulaşımları, sabah kahvaltısı ve öğlen yemekleri de Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir'de farklı okullarda öğrenim gören kız ve erkek öğrencileri ayrı gruplar halinde düzenledikleri kamptan istifade ettirdiklerini belirterek, "Önce kız öğrencilerimiz gelerek bu tesislerden yararlandı, ardından erkek öğrencilerimize kamp imkanını sunduk." dedi.

Yaklaşık bin 500 öğrencinin günü birlik olarak düzenledikleri bu kamplardan yararlandığını vurgulayan Konuk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her yıl buraya öğrencilerimizi getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de inşallah diğer öğrencilerimizi de bu kampla, buradaki parkurlarla buluşturmak istiyoruz. Öğrencilerimizin memnuniyet oranı çok yüksek. Hatta diyorlar ki, ‘burada birkaç gün kalsak' Ama biz tabi günü birlik olarak ayarladık ki daha fazla öğrencimiz istifade etsin diye. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu öğrencilerimizi buradaki kamptan yatılı olarak barındırarak da istifade ettirmeyi düşünüyoruz. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bu kampın hazırlanmasında katkı ve desteklerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a çok teşekkür ediyorum."