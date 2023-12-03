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        Konyaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı maçının hazırlıklarına başladı

        TÜMOSAN Konyaspor, 6 Aralık'ta Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 14:36 Güncelleme: 03.12.2023 - 14:44
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        Konyaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı maçının hazırlıklarına başladı
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        TÜMOSAN Konyaspor, 6 Aralık'ta Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçının hazırlıklarına başladı.

        Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Corendon Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

        Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayıp 5'e 2 ve pas çalışması ile devam eden antrenman, 5’e 5 oyun ile tamamlandı.

        Takım, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

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        Galeri

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