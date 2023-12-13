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        Narkotik polisleri annelere uyuşturucunun bağımlılık belirtilerini anlattı

        Seydişehir Narkotik Büro Amirliği ekipleri, annelere bağımlılıkla mücadele konulu seminer verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 13:51 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:20
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        Narkotik polisleri annelere uyuşturucunun bağımlılık belirtilerini anlattı
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        Seydişehir Narkotik Büro Amirliği ekipleri, annelere bağımlılıkla mücadele konulu seminer verdi.

        Konya Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi" seminerine çok sayıda anne ve öğretmen katıldı.

        KOMEK ​​​​​​​kurslarına katılan annelere, bağımlılık yapan uyuşturucu maddeler, bağımlılık belirtileri, madde bağımlılığının insan üzerindeki etkileri ile çocukların bulundukları ortamlarda oluşturduğu tehlikeler anlatıldı.

        Toplantı, soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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