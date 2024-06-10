Konya'dan yayın yapap Kontv 32 yaşında

Konya merkezli yayın yapan ve TÜRKSAT kapsama alanının tamamında izlenebilen Kontv kuruluşunun 32. yılını kutluyor.

Kontv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer, yaptığı yazılı açıklamada, Anmeg Vakfı çatısı altında yayın yapan Kontv'nin 10 Haziran 1992'de yayın hayatına başladığı anımsatılarak, Türkiye’nin ilk ve tek vakıf televizyonu olduğu belirtildi.

Özer, şunları kaydetti:

"Biz hiçbir zaman reytingi ön plana alan bir yayın politikası gütmedik. 'Bizim görevimiz açıkça duyurmaktır.' ilahi kelamını kendimize rehber edinerek hak ve hakikati duyurmaya çalıştık. Reyting için yayın yapanlar tarihin tozlu raflarında dahi kendilerine yer bulamazken, biz milletin hem ekranında hem gönlündeyiz. Bize bugünleri gösteren Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz."