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        Konya'dan yayın yapap Kontv 32 yaşında

        Konya merkezli yayın yapan ve TÜRKSAT kapsama alanının tamamında izlenebilen Kontv kuruluşunun 32. yılını kutluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:55 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:55
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        Konya'dan yayın yapap Kontv 32 yaşında
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        Konya merkezli yayın yapan ve TÜRKSAT kapsama alanının tamamında izlenebilen Kontv kuruluşunun 32. yılını kutluyor.

        Kontv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer, yaptığı yazılı açıklamada, Anmeg Vakfı çatısı altında yayın yapan Kontv'nin 10 Haziran 1992'de yayın hayatına başladığı anımsatılarak, Türkiye’nin ilk ve tek vakıf televizyonu olduğu belirtildi.

        Özer, şunları kaydetti:

        "Biz hiçbir zaman reytingi ön plana alan bir yayın politikası gütmedik. 'Bizim görevimiz açıkça duyurmaktır.' ilahi kelamını kendimize rehber edinerek hak ve hakikati duyurmaya çalıştık. Reyting için yayın yapanlar tarihin tozlu raflarında dahi kendilerine yer bulamazken, biz milletin hem ekranında hem gönlündeyiz. Bize bugünleri gösteren Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz."

        Kontv Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Tatlısu da "Türkçe konuşulan tüm coğrafyalarda insanların Kontv'yi kumandaların ilk sıralarına koyduklarını görmekteyiz. Balkanlardan Orta Asya'ya, Kırım'dan Kuzey Afrika'ya kadarki tüm gönül coğrafyasında Kontv bilinmekte, Kontv izlenmektedir. Bu bizi sevindirmekte, onurlandırmaktadır. Kontv, ülke bekasının olmazsa olmaz frekansıdır. Kontv milli birlik ve beraberliğimizin teminatıdır. Kontv milletin aynası, milletin özüdür. Nice 32 yıllarda yine aynı misyonla yayınlar yapmayı Cenabı Allah'tan niyaz ediyor, bize her daim desteklerini esirgemeyen izleyicilerimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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