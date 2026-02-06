Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 25 zanlı tutuklandı

        Konya'nın Ereğli ve Karapınar ilçelerindeki organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 25 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 21:26 Güncelleme: 06.02.2026 - 21:26
        Konya'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 25 zanlı tutuklandı
        Konya'nın Ereğli ve Karapınar ilçelerindeki organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 25 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında 1 şüpheli daha yakalandı.

        Böylece gözaltına alınanların sayısı 26'ya yükseldi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 25'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Ereğli ve Karapınar ilçelerinde 4 Şubat'ta, çok sayıda suça karıştıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

