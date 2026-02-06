Konya'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 25 zanlı tutuklandı

Konya'nın Ereğli ve Karapınar ilçelerindeki organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 25 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında 1 şüpheli daha yakalandı.



Böylece gözaltına alınanların sayısı 26'ya yükseldi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 25'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Ereğli ve Karapınar ilçelerinde 4 Şubat'ta, çok sayıda suça karıştıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalanmıştı.

