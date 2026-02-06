Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde tır ile hafif ticari araçın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 19:41 Güncelleme: 06.02.2026 - 19:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Ereğli ilçesinde tır ile hafif ticari araçın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Çağlar A'nın kullandığı 27 C 2061 plakalı tır, Konya-Adana kara yolu Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki kavşakta, Mustafa C. idaresindeki 42 MB 0605 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki Emine Ö. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşine tutuklama talebi
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşine tutuklama talebi
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Beşiktaş, Devis Vasquez'in geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Devis Vasquez'in geliş saatini açıkladı!
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi: İşte maliyeti!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi: İşte maliyeti!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı

        Benzer Haberler

        Konya'da sosyal medyada tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutukla...
        Konya'da sosyal medyada tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutukla...
        Çatıdan düşmek üzereyken son anda emniyet müdürü kurtardı
        Çatıdan düşmek üzereyken son anda emniyet müdürü kurtardı
        Konya'da aile sağlığı merkezindeki darp iddiasıyla ilgili tutuklanan şüphel...
        Konya'da aile sağlığı merkezindeki darp iddiasıyla ilgili tutuklanan şüphel...
        Konya'da Mevlevi Dergahı'nın temeli atıldı
        Konya'da Mevlevi Dergahı'nın temeli atıldı
        Silahlı kavganın altından kaza ve sosyal medya atışması çıktı
        Silahlı kavganın altından kaza ve sosyal medya atışması çıktı
        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, siyasi parti ilçe başkanlarıyla...
        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, siyasi parti ilçe başkanlarıyla...