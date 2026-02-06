Konya'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde tır ile hafif ticari araçın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Çağlar A'nın kullandığı 27 C 2061 plakalı tır, Konya-Adana kara yolu Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki kavşakta, Mustafa C. idaresindeki 42 MB 0605 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki Emine Ö. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ​​​​​​​

