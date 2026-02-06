Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, siyasi parti ilçe başkanlarıyla buluştu

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 15:45 Güncelleme: 06.02.2026 - 15:45
        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, siyasi parti ilçe başkanlarıyla buluştu
        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileriyle bir araya geldi.


        Ustaoğlu, siyasi parti ilçe başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, ilçede devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.


        İlçenin ihtiyaçlarına cevap verecek her türlü öneriye açık olduklarını belirten Ustaoğlu, Seydişehir'in gelişimine katkı sağlayacak projelerle ilgili siyasi parti ilçe başkanlarından gelen önerileri dikkatle dinlediklerini dile getirdi.


        Ustaoğlu, istişare kültürüyle hizmet yaptıklarını kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

