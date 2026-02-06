Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2025 yılını değerlendirdi

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2025 yılını değerlendirdiği toplantı düzenledi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 14:53 Güncelleme: 06.02.2026 - 14:53
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2025 yılını değerlendirdi
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2025 yılını değerlendirdiği toplantı düzenledi.

        Altay, Taş Binada düzenlenen 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda, 2023'te gerçekleşen ve 11 şehirde büyük yıkıma neden olan asrın felaketinin üzerinden 3 yıl geçtiğini hatırlattı.

        O günlerde acı ve hüznün bütün memlekete yayıldığı ağır bir imtihanla sınandıklarını belirten Altay, "O gün, taşın ve toprağın dili tutuldu. İnsanımızın vicdanı, merhameti ve kardeşliği yolumuzu aydınlattı. O zor günlerde acıyı da umudu da birlikte omuzladık. Ölenlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

        Altay, belediye olarak amaçlarının günü kurtarmak değil, yarını kurmak olduğunu dile getirdi.

        Konya Çevre Yolu'nun 2. etap açılışını gerçekleştirdiklerini aktaran Altay, şöyle konuştu:

        "Mart ayında, 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupasına ev sahipliği yaptık. Konya Olimpik Veledromu'ndaki organizasyona, 44 ülkeden 350'yi aşkın sporcu katıldı. Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişlerinin 797. yıl dönümü dolayısıyla Teşrif-i Mevlana etkinlikleri büyük manevi coşkuya sahne oldu. Temmuz'da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın desteğiyle şehrimize kazandırılacak Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın ikinci etabının temelini, Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla attık. Belediyemizin elektrik ihtiyacını karşılayacak 70 MW gücündeki GES Projesinin ihalesini yaparak çalışmalara başladık. GES Projemiz kapsamında şantiye sahasının yol, tesviye gibi altyapı çalışmaları ve şantiye mobilizasyonu kurulumu tamamlandı. 2023'ten beri gururla taşıdığımız Dünya Spor Başkenti ünvanını, 2026'da da Avrupa Bisiklet Başkenti olarak taçlandırdık. Artık şehrimizin markalarından biri haline gelen Konya Bilim Festivalimiz, her yıl yoğun ilgi görüyor. 10. Konya Bilim Festivalimizi 357 bin 252 ziyaretçiyle, rekor katılımla gerçekleştirdik."

        Altay, Ramazan ayına özel ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere yönelik destek çalışmaları yürüttüklerini hatırlattı.

        2 bin 800 üniversite öğrencisiyle iftar sofrasında buluştuklarını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

        "İhtiyaç sahibi 5 bin ailemize sıcak iftar yemeği ve soğuk gıda desteğinde bulunduk. Yine 11 bin 200 ailemiz için 41 milyon 500 bin lira Sosyal Kart desteği sağladık. Ekimde Akşehir ilçemizde 223 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz 104 kilometrelik Akşehir Merkez Su Yapım Projemizin açılışını yaptık."

        Altay, konuşmasında kentteki diğer çalışmalara da değindi.

