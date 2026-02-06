Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

        Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, teknik direktör İlhan Palut ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 12:50 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:50
        
        


        Yönet, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Palut için MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda imza töreni düzenlediklerini belirtti.


        Törende kulüp başkanı Ömer Atiker ile yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğunu aktaran Yönet, şunları kaydetti:

        "TÜMOSAN Konyasporumuz, teknik direktörlük görevi için Sayın İlhan Palut ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. İlhan Palut hocamızın, Konya'nın futbol tutkusunu, büyük Konyaspor taraftarının coşkusuyla birleştirerek, takımımızla birlikte sahada son düdüğe kadar mücadele eden, vazgeçmeyen ve karakterli bir oyun ortaya koyacağına dair inancımız tamdır. Sayın İlhan Palut ve teknik ekibine hoş geldiniz diyor, Konyaspor'umuzda başarılar diliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

