Kulu'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu. Bozan Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın, hasara yol açtı.

