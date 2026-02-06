Konya'da aile sağlığı merkezindeki darp iddiasıyla ilgili tutuklanan şüpheli serbest bırakıldı

Konya'da aile sağlığı merkezinde görev yapan hekimi darbettiği öne sürülerek tutuklanan kamu görevlisi salıverildi. Selçuklu ilçesindeki aile sağlığı merkezinde 28 Ocak'ta yaşanan olayla ilgili tutuklanan Y.M. serbest bırakıldı. Y.M, 61 Nolu Şehit Ufuk Başarı Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan doktor Ahmet Tozlu'ya saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış, ancak başsavcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı. Tarafların birbirlerini suçladığı olayla ilgili Konya Valiliği de soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.