        Konya'da Mevlevi Dergahı'nın temeli atıldı

        Konya'da Mevlevi Dergahı'nın temeli atıldı

        Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karatay Belediyesi tarafından yürütülen "Mevlana Türbesi Arkası Kentsel Yenileme Projesi" kapsamında inşa edilen Mevlevi Dergahı'nın temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 17:57 Güncelleme: 06.02.2026 - 17:57
        Konya'da Mevlevi Dergahı'nın temeli atıldı
        Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karatay Belediyesi tarafından yürütülen "Mevlana Türbesi Arkası Kentsel Yenileme Projesi" kapsamında inşa edilen Mevlevi Dergahı'nın temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, törende yaptığı konuşmada, tarihi bir ana hep birlikte şahitlik ettiklerini söyledi.

        Kentin 20 farklı noktasında yapılan ihya projeleriyle, şehri geçmişinde olduğu gibi geleceğe taşımak için adımlar attıklarını ifade eden Altay, "Türbe arkasındaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de bir temel atma törenini birlikte gerçekleştireceğiz. Hemen arkanızda Mevlevi Dergahı'nın inşaatı devam ediyor, inşallah en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılır." dedi.

        Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, merkezi hükümetler ve idarelerle el ele vererek, Konya'nın hayallerini bir bir gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarının bir parçası olan Mevlevi Dergahı'nı, atılacak olan temelle hayata geçireceklerini dile getirdi.

        Alanda bir çok tarihi dönüşüm yaşandığını anlatan Kılca, "Konya'nın tarihi dokusuna uygun yeni projelerle, Mevlana bölgesinde çok ciddi bir çalışma var. Birlik ve beraberlik içerisinde Konya'ya ne kadar hizmet etsek azdır." diye konuştu.

        Kılca, Konya'nın eski yerlerinin kentsel dönüşümünün tamamlanarak, kentin turizmine kazandırılması noktasında ciddi adımların atıldığını aktardı.

        AK Parti Konya milletvekilleri Latif Selvi ve Mehmet Baykan da kentin tarihi dönüşümünde yer alan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        İl Müftüsü Ali Öge'nin duasının ardından protokol üyelerince butonlara basılarak, Mevlevi Dergahı'nın temeli atıldı.

