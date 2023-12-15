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        Selçuk Üniversitesi, "Aday Araştırma Üniversitesi" statüsüne yükseldi

        Selçuk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Projesi" kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucu "Aday Araştırma Üniversitesi" statüsüne yükseltildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 09:37 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:40
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        Selçuk Üniversitesi, "Aday Araştırma Üniversitesi" statüsüne yükseldi
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        Selçuk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Projesi" kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucu "Aday Araştırma Üniversitesi" statüsüne yükseltildi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, YÖK'te düzenlenen Araştırma Üniversiteleri Aday İzleme Programı Toplantısı'na, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, YÖK üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. Arif Bilgin, Genel Sekreter Batıkan Aksoy, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al'ın katıldığı belirtildi.

        Açıklamada, Araştırma Üniversiteleri İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından üniversitelerin performanslarının düzenli takip edildi, belirlenen 6 üniversitenin 2 yıllık izleme sürecinden sonra kriterleri karşılayanların "araştırma üniversitesi" olarak kabul edileceği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Türkiye'deki 208 üniversitenin her birinin yıllık araştırma, yayın, proje, paydaşlarla iş birliği, etkileşim, eğitim ve öğretimle ilgili performansları düzenli izlenmektedir. YÖK'ün 2021'de başlattığı 'Araştırma Üniversiteleri' uygulaması kapsamında Türkiye'de toplam 23 araştırma üniversitesi bulunuyor. Araştırma üniversiteleri, araştırma kapasitesi, araştırma kalitesi, etkileşim ve iş birliği konularında toplam 32 performans göstergesine göre değerlendiriliyor."

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