Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Güneysınır'da "Sarıhacı Mahalle Konağı" hizmete açıldı

        Konya'nın Güneysınır ilçesinde "Sarıhacı Mahalle Konağı" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 16:33 Güncelleme: 14.12.2023 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güneysınır'da "Sarıhacı Mahalle Konağı" hizmete açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Güneysınır ilçesinde "Sarıhacı Mahalle Konağı" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Güneysınır Kaymakamı Oğuz Yiğit, ilçe merkezine uzak mahallelerde bu tür tesislere özellikle ihtiyaç olduğunu dile getirerek mahalle konağının yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Ahmet Demir, 250 metrekare kapalı alana sahip Sarıhacı Mahalle Konağında muhtarlık ofisi, idari bölümler, çok amaçlı toplantı salonları, mutfak gibi alanların olduğunu ifade ederek, "Mahalle konağımızı hemşehrilerimiz nişan, kına, taziye, sohbet gibi sosyal ve kültürel toplu organizasyonlarda güvenle ve huzurla kullanabilecek." dedi.

        Konuşmaların Sarıhacı Mahalle Konağı hizmete açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"

        Benzer Haberler

        Gençler "Parkur Konya" ile hayallerine kavuşuyor
        Gençler "Parkur Konya" ile hayallerine kavuşuyor
        Kaymakam Bakkal'dan İlçe Emniyet Müdürü Arıcı'ya başarı belgesi
        Kaymakam Bakkal'dan İlçe Emniyet Müdürü Arıcı'ya başarı belgesi
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Butiğin Instagram hesabının kopyasını yapıp, 4 bin kişiyi dolandırdılar
        Butiğin Instagram hesabının kopyasını yapıp, 4 bin kişiyi dolandırdılar
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
        Evlenen polis çifti, meslektaşları birbirine kelepçeledi
        Evlenen polis çifti, meslektaşları birbirine kelepçeledi