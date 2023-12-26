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        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 09:55 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:02
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        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
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        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin saklandığı tespit edilen ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

        Aramalarda, 2 milyon doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 15 kilogram kıyılmış tütün ve 28 darphane bandrolü ele geçirildi. Ayrıca gümrük kaçağı olan ve sosyal medya üzerinden satıldığı belirlenen 598 kozmetik ürün, 410 elektronik sigara ile 4 cep telefonu bulundu.

        Operasyonlarda, 8 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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