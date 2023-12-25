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        Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 18:16 Güncelleme: 25.12.2023 - 18:25
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        Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Mehmet Ö. idaresindeki 42 K 7839 plakalı otomobil ile Kenan Y. idaresindeki 07 LAA 38 plakalı kamyon ile Seydişehir - Bozkır yolundaki Dumlupınar kavşağında çarpıştı.

        Kazada araç sürücüsü Mehmet Ö. ile araçta bulunan Nefise Ö. otomobil içinde sıkıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

        Yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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