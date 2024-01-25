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        Konyaspor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 28 Ocak Pazar günü sahasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek TÜMOSAN Konyaspor, maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 16:56 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:56
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        Konyaspor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
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        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 28 Ocak Pazar günü sahasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek TÜMOSAN Konyaspor, maçın hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda başladı. Yeni transfer Filip Damjanovic'in de yer aldığı idman; koşu, toplu ve topsuz ısınma hareketlerinin ardından 6'ya 2 oyunla devam etti.

        Futbolcular, iki seri üzerinden oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

        Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

        Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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