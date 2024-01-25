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        Konya merkez ilçe belediye başkanları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

        Konya'da Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Anadolu Ajansının

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 16:04 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:38
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        Konya merkez ilçe belediye başkanları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
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        Konya'da Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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