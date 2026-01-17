Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Konya'nın Meram ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 22:27 Güncelleme: 17.01.2026 - 22:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Meram ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.


        M.A. idaresindeki 35 KF 9450 plakalı otomobil, Beyşehir Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu K.E.H'ye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar

        Benzer Haberler

        Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, cipin çarpması sonucu öldü
        Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, cipin çarpması sonucu öldü
        Eşi araç çarpması sonucu öldü, olay yerinden ayrılan kocası polise 'ot topl...
        Eşi araç çarpması sonucu öldü, olay yerinden ayrılan kocası polise 'ot topl...
        Kız kardeşini öldürüp intihar etmişti; yaraladığı annesi de kurtarılamadı (...
        Kız kardeşini öldürüp intihar etmişti; yaraladığı annesi de kurtarılamadı (...
        Yeşilay Konya Şubesi'nin olağan genel kurul toplantısı yapıldı
        Yeşilay Konya Şubesi'nin olağan genel kurul toplantısı yapıldı
        Kız kardeşini öldürüp intihar etmişti; yaraladığı annesi de kurtarılamadı
        Kız kardeşini öldürüp intihar etmişti; yaraladığı annesi de kurtarılamadı
        Konya'daki aile faciasında ağır yaralanan anne hayatını kaybetti
        Konya'daki aile faciasında ağır yaralanan anne hayatını kaybetti