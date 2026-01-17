Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Yeşilay Konya Şubesi'nin olağan genel kurul toplantısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 16:12 Güncelleme: 17.01.2026 - 16:12
        Yeşilay Konya Şubesi'nin genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

        Taş Bina'da yapılan genel kurulda yeni şube başkanlığına seçilen Yağmur Küçükbezirci, göreve seçilmekten büyük gurur ve heyecan duyduğunu belirtti.

        Küçükbezirci, Konya'da bağımlılıkla mücadele bayrağını daha ileri taşımanın ve sağlıklı nesil inşa etmenin temel öncelikleri olacağını vurguladı.

        Yeni dönem hedeflerine değinen Küçükbezirci, şunları kaydetti:

        "Tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığına karşı yürüttüğümüz çalışmaları, şehrimizin her sokağına ve her hanesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz ve değerli hemşehrilerimizle tam bir dayanışma içinde hareket ederek güçlü bir sosyal ağ kuracağız. Özellikle gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak ve onlara Yeşilay bilincini aşılamak adına yenilikçi projelere hız vereceğiz. Geleceğin huzurlu ve sağlıklı Konya'sı için tüm ekibimizle azimle çalışmaya söz veriyoruz."

        Toplantıya, şube yönetim kurulu üyeleri, denetleme kurulu üyeleri, delegeler ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Menopoz yeni bir denge ve farkındalık dönemi
        Menopoz yeni bir denge ve farkındalık dönemi