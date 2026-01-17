AK Parti'nin Konya'da üyesi 364 bini geçti

Habertürk
        AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Yargıtay'ın açıkladığı resmi verilere göre, partisinin Konya'da üye sayısının 364 bin 687'ye ulaştığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 12:50 Güncelleme: 17.01.2026 - 12:50
        Özgökçen, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen yıl değerlendirme toplantısında, vatandaşlarla iç içe bir yıl geçirdiklerini söyledi.

        Mahalle başkanlarıyla düzenli temaslara büyük önem verdikleri anlatan Özgökçen, muhtarlarla, millete daha iyi hizmet sunmak için yoğun çalışma içinde olduklarını vurguladı.

        Özgökçen, vefanın kendileri için karakter olduğu vurgulayarak, "AK Parti bayrağını dalgalandırmış, bu kutlu davaya gönül vermiş, alın teri ile yürekleriyle 'ak' davamıza hizmet etmiş, ilçe başkanlarımızla, teşkilat mensuplarımızla buluşturduk. Bu anlayışla düzenli aralıklarla gençlerimizle birlikte programlar icra ettik. Geçen hafta gençlik zirvesinde gençlerimizle bir arada olduk. Esnaf ve sanatkarların da bu süreçte ihmal edilmedi." diye konuştu.

        - AK Parti'nin üye sayısı 11 milyonu geçti

        Bir yıllık süreçte il ve ilçe tanışma toplantılarında sorunların çözümüne yönelik büyük bir irade ortaya konulduğunu anlatan Özgökçen, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de AK Parti'mizin üyesi sayısı 2 Ocak 2026'da Yargıtay Başkanlığı tarafından açıklanan resmi rakamlara göre, 664 bin 568 artarak, 11 milyon 543 bin 301'e ulaşmıştır. Bu artış da Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığı ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olmuştur. Konya'mızda da teşkilat olarak sahada yürüttüğümüz çalışmalarla üye sayımız 37 bin 200 artarak 364 bin 687'ye ulaşmıştır. İnşallah bundan sonra da durmayacak, bu dev ailemizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte de teşkilat olarak kapı kapı gezerek, liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK Parti'mizin eserlerini, hizmetlerini anlatmaya devam edeceğiz. Özellikle sadece seçim odaklı değil, her zaman sahada olacağız. Milletimizin her anında yanında olmaya gayret göstereceğiz."

        Toplantıya belediye başkanları, milletvekilleri ve partililer katıldı.

