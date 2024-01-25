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        Konya'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 12:59 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:09
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        Konya'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ömeranlı Mahallesi Şehitlik Caddesi üzerinde bulunan kavşakta, Ali Tunç İdaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile Ozan Ferhat Şahin (21) yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürüklenerek yaralanan motosiklet sürücüsü Şahin, yapılan ilk müdahalenin ardından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Başında kask olduğu öğrenilen ve beyin kanaması geçiren yaralı daha sonra Konya'ya sevk edildi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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