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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 15:45 Güncelleme: 28.01.2024 - 15:45
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Alper Akarsu, İlker Takpak, Murat Temel

        TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Damjanovic, Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Guilherme, Soner Dikmen, N'Zonzi, Prip (Dk 78 Ndao), Cicaldau, Moreno (Dk. 68 Ethemi), Cikalleshi (Dk. 68 Yunus Mallı)

        RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Dk. 89 Lima), Duarte, Ba, Opoku, Onur Ergün (Dk. 76 Josef de Souza), Aleksic (Dk. 90+5 Hamza Güreler), Deniz Türüç, Berkay Aydoğmuş (Dk. 46 Emirhan İlkhan), Berkay Özcan (Dk. 89 Mahmut Tekdemir), Piatek

        Goller: Dk. 8, 14 Prip (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 67, 79, 90+2 Piatek (RAMS Başakşehir)

        Sarı kartlar: Dk. 55 N'Nzonzi, Dk. 60 Soner Dikmen, Dk. 67 Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 59 Onur Ergün, Dk. 66 Emirhan İlkhan (RAMS Başakşehir)

        KONYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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