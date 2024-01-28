Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

Hakemler: Alper Akarsu, İlker Takpak, Murat Temel

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Damjanovic, Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Guilherme, Soner Dikmen, N'Zonzi, Prip (Dk 78 Ndao), Cicaldau, Moreno (Dk. 68 Ethemi), Cikalleshi (Dk. 68 Yunus Mallı)

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Dk. 89 Lima), Duarte, Ba, Opoku, Onur Ergün (Dk. 76 Josef de Souza), Aleksic (Dk. 90+5 Hamza Güreler), Deniz Türüç, Berkay Aydoğmuş (Dk. 46 Emirhan İlkhan), Berkay Özcan (Dk. 89 Mahmut Tekdemir), Piatek

Goller: Dk. 8, 14 Prip (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 67, 79, 90+2 Piatek (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 55 N'Nzonzi, Dk. 60 Soner Dikmen, Dk. 67 Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 59 Onur Ergün, Dk. 66 Emirhan İlkhan (RAMS Başakşehir)

KONYA

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