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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 12:51 Güncelleme: 28.01.2024 - 12:53
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Seydişehir Narkotik Büro Amirliğince Antalya çevreyolunda durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Kiralık olduğu belirlenen aracın torpidosunun altında bulunan gizli bölmesine gizlenmiş 530 gram skunk ele geçirildi.

        Şüpheli Ferhat Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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