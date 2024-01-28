Konya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Seydişehir Narkotik Büro Amirliğince Antalya çevreyolunda durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Kiralık olduğu belirlenen aracın torpidosunun altında bulunan gizli bölmesine gizlenmiş 530 gram skunk ele geçirildi.

Şüpheli Ferhat Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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