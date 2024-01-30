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        Konya'da cezaevindeki eşine kargo paketinde uyuşturucu gönderen kadına hapis cezası

        Konya'da cezaevindeki hükümlü eşine, kargo paketiyle uyuşturucu gönderdiği gerekçesiyle yargılanan kadın, 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 14:28 Güncelleme: 30.01.2024 - 14:28
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        Konya'da cezaevindeki eşine kargo paketinde uyuşturucu gönderen kadına hapis cezası
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        Konya'da cezaevindeki hükümlü eşine, kargo paketiyle uyuşturucu gönderdiği gerekçesiyle yargılanan kadın, 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan sanık Ö.K. ile avukatı katıldı.

        Söz verilen Ö.K, cezaevindeki eşinin kendisinden yazlık kıyafet istemesi üzerine evde bulunan kıyafetlerini hazırlayıp kargoyla cezaevine gönderdiğini anlattı.

        Suçsuz olduğunu savunan Ö.K, "Benim hatam, kıyafetlerin ceplerini kontrol etmemek oldu. O dönem ev sahibim evden çıkmamı istediği için psikolojik olarak çok iyi değildim. Bu nedenle kıyafetleri kontrol etmeden gönderdim. Gönderdiğim kıyafetler dolapta temiz ve katlı vaziyetteydi. Eşimin uyuşturucu kullanmasını da istemiyordum ve bu bağımlılıktan kurtulabilmesi için çok uğraştım ama eşim bana iyi bir eş olamadı." ifadesini kullandı.

        Duruşmada mütalaasını tekrarlayan savcı, sanığın ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirmesinde bulundu.

        Mahkeme heyeti Ö.K'ye 18 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

        Konya'da cezaevindeki S.K'ye eşinden gelen kargo paketindeki kıyafetlerin içinde iki parça halinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiş, kargoyu gönderen Ö.K. hakkında dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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