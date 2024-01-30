Beyşehir'de tatlı su balığı avcılarına yönelik denetim yapıldı
Beyşehir ilçesinde gölde tatlı su balığı avı yapanlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Beyşehir ilçesinde gölde tatlı su balığı avı yapanlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in de katıldığı denetimlerde ekipler, kentteki balıkçıların ruhsat ve belgelerini inceledi.
Ekiplerce, avlanan balıkları boy limiti yönünden kontrol edildi.
Benzer denetimler ilçe genelinde faaliyet gösteren balık işleme tesislerinde de gerçekleştirildi.
Denetimlere ilişkin kurumdan yapılan açıklamada, balıkçılık sektörünün tüm paydaşlarına endemik tür olan yağ balığının avlanmasının yasak olduğu da hatırlatılırken, balık boy yasaklarına uyulmamasının ise cezai müeyyide gerektirdiği kaydedildi.
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