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        Konya'da iş yerinden koleksiyonluk eşya çalan 2 zanlı tutuklandı

        Konya'da bir iş yerinden koleksiyon eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 10:32 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:49
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        Konya'da iş yerinden koleksiyonluk eşya çalan 2 zanlı tutuklandı
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        Konya'da bir iş yerinden koleksiyon eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesindeki iş yerinden koleksiyonluk eşyaların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, izlediği güvenlik kameralarından, şüphelilerin Adem E. (38) ile Ayşe Dilek T. (43) olduğunu belirledi.

        Harekete geçen ekipler, şüphelileri saklandıkları stüdyo dairede gözaltına aldı.

        Yapılan aramalarda, iş yerinden çalındığı tespit edilen tespih, kol saati ve yüzük, iki av tüfeği ile çeşitli dokuma eşyalar ele geçirildi.

        Emniyete götürülen şüphelilerin, çeşitli suçlardan 24 kaydının bulunduğu öğrenildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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