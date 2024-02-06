Konyaspor, Sivasspor ile yarın yapacağı kupa maçının hazırlıklarını tamamladı
TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular, antrenmanı çabukluk ve taktik çalışmasıyla bitirdi.
Konyaspor, Sivasspor ile yarın saat 14.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
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