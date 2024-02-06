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        6 Şubat depremlerinde vefat eden milli hentbolcu Cemal Kütahya, Konya'da anıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da hayatlarını kaybeden A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu Çınar Kütahya, Konya'daki kabirleri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 15:20 Güncelleme: 06.02.2024 - 15:36
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        6 Şubat depremlerinde vefat eden milli hentbolcu Cemal Kütahya, Konya'da anıldı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da hayatlarını kaybeden A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu Çınar Kütahya, Konya'daki kabirleri başında anıldı.

        Merkez Meram ilçesindeki Kurtuluş Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine, Cemal Kütahya'nın yakınlarının yanı sıra Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, A Milli Erkek Hentbol Takımı oyuncuları ve Konya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Kulübü oyuncuları katıldı.

        Anma programına katılanlar, Kütahya'nın 42 numaralı milli takım formasının yer aldığı kabri başında dua etti.

        Törende konuşan Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Kütahya'nın mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayan, örnek bir sporcu olduğunu söyledi.

        Aynı takımın bir parçası olmaktan her zaman gurur duyduklarını aktaran Kılıç, "Hepimiz için zor bir süreç oldu. Allah rahmet eylesin. O her zaman yüreğimizde yaşayacak. Onu, Cemal Kütahya Kamp Merkezi ve hatıra ormanıyla yaşatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ise Kütahya'nın başarılı bir sporcu olduğunu belirterek, milli formayla Türkiye'yi iyi şekilde temsil ettiğini dile getirdi.

        Kütahya'nın teyzesi Songül Bilgiç de "Allah hepimize sabır versin. Söyleyecek söz bulamıyorum. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Onu hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Cemal ve ailesi sonsuza kadar bizimle olacak." dedi.

        Konuşmaların ardından program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından sona erdi.

        Salon ve plaj hentbolunda toplamda 150'den fazla milli maça çıkan Cemal Kütahya, son olarak Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünde forma giyiyordu. Milli sporcu, dört aylık hamile eşi Pelin Kütahya, 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya ve kayınvalidesi Nurten Mutlu ile Hatay'daki evlerinin enkazında kalarak vefat etmişti.

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